Muş'ta Asayiş Toplantısı: Suç Oranları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Asayiş Toplantısı: Suç Oranları Düştü

Muş Valisi Çakır, ilk dört ayda asayiş suçlarının yüzde 20,4 azaldığını duyurdu.

16.05.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan, Vali Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının dört aylık çalışmalarını değerlendirdi.

İlk dört ayda kişilere karşı işlenen suçlarda 611 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Çakır, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında azaldığını ifade etti.

Olayların yüzde 96,2'sinin aydınlatıldığını ve faillerin yakalanmasında büyük başarı sağlandığını dile getiren Çakır, 476 terör operasyonunda 83 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve 761 aranan kişinin yakalandığını anlatan Çakır, "Kaçakçılık suçlarına yönelik ilimizde 88 operasyon gerçekleştirilmiş, bu sayı 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 72 operasyona kıyasla kaçakçılık olaylarında planlı çalışmaların artmasına bağlı olarak yüzde 22,2 oranında artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Çakır, bu yıl gerçekleştirilen 22 operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını hatırlattı.

Uyuşturucu madde kullanımında geçen yıla kıyasla azalmanın yaşandığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Siber suçlarla mücadele alanında 2024 yılının ilk 4 ayında suç unsuru içeren 310 hesap tespit edilmiş, bu yılın ilk 4 ayında bu sayı, yüzde 37,7 artarak 427 hesaba yükselmiştir. Terör iltisaklı olduğu değerlendirilen 314 hesap kullanıcısına işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır. Trafik denetimleriyle ilgili olarak ilimizde geçen yılın ilk 4 ayında 153 bin araç denetlenmiş, bu denetimlerde 11 bin 42 araca idari işlem uygulanmıştır. Bu yıl ise 131 bin 207 araç denetlendi ve bu denetimlerde 14 bin 594 araca idari işlem uygulandı."

Kentin bir huzur şehir haline geldiğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Şu yaşanılan sürecin (Terörsüz Türkiye) sonucunda malumunuz olduğu üzere terör örgütü PKK, silahları bıraktığını açıkladı. Her fırsatta dile getiriyoruz, ilimizin batıda, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'deki illerden hiçbir farkı yok. Biz huzur şehriydik. Allah'a şükür bundan sonra daha da pekişecek. İnşallah bu beladan hep beraber kurtulduğumuzda yatırımcı bu bölgeyi tercih edecek. Şüphesiz bölgeye öncelikle turist ve yatırımcı gelecek."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avni Çakır, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, Valilik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Asayiş Toplantısı: Suç Oranları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:36:32. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Asayiş Toplantısı: Suç Oranları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.