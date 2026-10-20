Muş'ta bal yarışmasına katılan 26 üreticiden dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika
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Muş'ta bal yarışmasına katılan 26 üreticiden dereceye girenler ödüllerini aldı

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Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üniversite ve arı birliklerinin işbirliğiyle düzenlenen bal yarışmasına 26 üretici katıldı, dereceye girenlere ödülleri verildi. Vali Avni Çakır, Muş balının markalaşması gerektiğini belirterek kentte yıllık 610 ton bal üretildiğini söyledi.

Muş'ta düzenlenen bal yarışmasında dereceye giren üreticiler ödüllerini aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Muş İli Bal Üreticileri Birliği işbirliğiyle bal yarışması düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş balının markalaşması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Üreticiler arasında tatlı bir rekabet oluşturmanın önemine değinen Çakır, şunları kaydetti:

"Her şey para değil. Parayı her zaman kazanabilirsin ama kaliteyi, o markalaşma dediğimiz ismi her zaman oluşturamazsın. Biz onun peşinde koşacağız. Kalite her zaman için parayı getirir. Biz de inşallah Muş'un balını bu anlamda özelleştireceğiz. Bu yarışmanın amacı o. İnşallah bu daha bebek bir yarışma. Bundan sonraki yıllarda biz bunu önce bölgemizde sonra ülke çapında belki de inşallah uluslararası alana taşıyacağız çünkü bizde malzeme bol, arı bol, üretim bol. Balın reklamını, pazarlamasını, markalaşmasını inşallah hep beraber doğru stratejilerle yapacağız. Bunu yaparken de bu tür yarışmalar önem arz ediyor."

Gelecek yıl yarışmaya en az 400 üreticinin katılmasını hedeflediklerini belirten Çakır, kentte binlerce arı yetiştiricisinin bulunduğunu ve yıllık 610 ton bal üretildiğini ifade etti.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da "Şehrimiz gerçekten gerek florası ve faunası itibarıyla çok ciddi bir bal yetiştirme potansiyeline sahip. Her yıl Türkiye'nin muhtelif yerlerinden onlarca gezginci arıcı gelip burada kovanlarını yetiştiriyorlar ve bal üretiyorlar. Dolayısıyla biz rekabet gücümüzü daha da üst seviyeye çıkarmalıyız. Muş Alparslan Üniversitesi olarak biz bu anlamda üzerimize düşen her şeyi yapmaya talibiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise Muş'un tarımsal üretim altyapısı ve doğal kaynaklarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Yarışmaya katılan 26 üretici arasında birinci olan arıcı Şahit Yiğit, dereceye girdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, yarışmayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bal yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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