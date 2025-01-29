Muş'ta Bilgisayar Destekli Eğitim Sınıfı Açıldı

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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince oluşturulan "bilgisayar destekli eğitim sınıfı"nın açılışı yapıldı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince "Gençliğe İyi Bak-2" projesi kapsamında Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir kamu binasında bilgisayar destekli eğitim sınıfı oluşturuldu.

Yapımı tamamlanan sınıfın açılışı, Vali Avni Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Çakır, başta uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Gençleri korumanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu, toplumumuzun, geleceğimizin ortak bir tehdidi ve kabusudur. Bundan gençlerimizi korumamız ve uzak tutmamız lazım. Bu konuda çalışan bu tür kuruluşlara her türlü tedbiri sonuna kadar vermemiz lazım. Burası bir okul gibi donatılmış. Oyun üniteleri kurulu, bilgisayar laboratuvarları var. Bir kafede oturuyormuş gibi çay, kahve içebilirler. Yemek desteği de sunuluyor. Yani buraya gelen insan, bir kuruş para harcamadan sosyal faaliyetlerde bulunabiliyor."