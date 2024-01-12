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Muş'ta Büyükbaş Hayvancılıkta Buzağı Ölümlerini Önlemek İçin Aşılama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Muş'ta Büyükbaş Hayvancılıkta Buzağı Ölümlerini Önlemek İçin Aşılama Çalışması Başlatıldı

Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Analar Aşılansın Buzağı Ölmesin Projesi' kapsamında köylerde aşı çalışması başlatıldı. Proje ile 1300 gebe hayvanın aşılanmasıyla doğacak buzağıların kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Muş\'ta Büyükbaş Hayvancılıkta Buzağı Ölümlerini Önlemek İçin Aşılama Çalışması Başlatıldı
12.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 15:00
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Muş'ta büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerini önlemek amacıyla aşılama çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Analar Aşılansın Buzağı Ölmesin Projesi" kapsamında köylerde aşı çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Kıyık köyünde aşı çalışmalarına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, buzağı ölümlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hayvancılığın gelişmesi için önemli bir yere sahip olduklarını kaydeden Gün, Kıyık, Kepenek ve Suboyu köylerinde 1300 gebe hayvanın aşılanmasıyla doğacak buzağıların kayıplarını önlemek için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Gün, gebe hayvanlara son 2 ayında 3'er haftalık olacak şekilde 2 aşı yapılacağını bildirdi.

Kıyık köyü muhtarı Mustafa Sönmez ise projenin amacının büyük olduğunu dile getirerek, "Buzağı kayıplarının önlenmesiyle hayvan varlığımızın artacağına inanıyorum. İlimizin kalkınması, tarım ve hayvancılık için bunu başarmamız lazım. Köyümüzde 700 dolayında gebe büyükbaş hayvanımız aşılanacak." dedi.

Kaynak: AA
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Aşı, Muş, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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