Çiftçinin korkulu rüyası oldular! Devasa çekirge sürüsü Muş Ovası'na doğru ilerliyor - Son Dakika
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Çiftçinin korkulu rüyası oldular! Devasa çekirge sürüsü Muş Ovası'na doğru ilerliyor

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Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürüleri, ildeki çiftçileri korkulu rüyası oldu. Sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, köy yolu ve meşe yapraklarının yüzeylerini kaplayarak bitkilere zarar veriyor. Çekirgelerin her yıl olduğu gibi bu yılda sürü halinde görüldüğünü ifade eden çiftçiler, ekili alanlarının zarar görmesinden korkuyor.

09.07.2024 22:37
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Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, köy yolu ve meşe yapraklarının yüzeylerini kaplayarak Muş Ovası'na doğru ilerliyor.

Köylüler ve çiftçiler, çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediyor. Özellikle sarp ve dağlık bölgeler ile kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, vatandaşları endişelendiriyor.

HER SENE BU MEVSİMDE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Çekirgelerin her yıl olduğu gibi bu yılda sürü halinde görüldüğünü ifade eden vatandaşlardan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı olduklarını belirterek, "Bu çekirge sürüleri her sene bu mevsimde ortaya çıkıyorlar. Ekili alanlar, ormanlık alanlara ve çayırlara zarar veriyorlar. Çalı çekirgesi zarar veren bir türdür. Yağan yağmurla beraber sayıları düştü. Ancak her yerde meralarda görülüyor. Adım başı çekirge sürüleri var. Ekili alanlara zarar verecekler diye endişe ediyoruz." dedi.

Çiftçinin korkulu rüyası oldular! Devasa çekirge sürüsü Muş Ovası\'na doğru ilerliyor
Kaynak: İHA

Muş, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçinin korkulu rüyası oldular! Devasa çekirge sürüsü Muş Ovası'na doğru ilerliyor - Son Dakika
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