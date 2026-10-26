Muş'ta çiftçi Tanış, yüzde 60 hibeyle güneş enerjili taşınabilir sulama sistemi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta çiftçi Tanış, yüzde 60 hibeyle güneş enerjili taşınabilir sulama sistemi kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş\'ta çiftçi Tanış, yüzde 60 hibeyle güneş enerjili taşınabilir sulama sistemi kurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çiftçi Medeni Tanış, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı yüzde 60 hibeyle Özdilek köyündeki tarlasına taşınabilir güneş enerjili sulama sistemi kurdu. Tanış, taşınabilir sistemle yakıt masrafı olmadan sulama yaptıklarını söyledi.

Muş'ta çiftçilikle uğraşan Medeni Tanış, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı hibe desteğiyle tarlasına taşınabilir güneş enerjili sulama sistemi kurdu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran Tanış, destek almaya hak kazandı.

Aldığı yüzde 60 hibe desteğiyle Özdilek köyündeki tarlasına güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir sulama sistemini kuran Tanış, böylece yakıt maliyetinden tasarruf etme imkanı buldu.

Sistemin kurulduğu tarlaya giden Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, tarımda sürdürülebilir üretimin temel unsurlarından birinin de kaynakların verimli ve etkin kullanılması olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılmasının ve üretime kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gönç, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmalardan biri de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı. Bu programda temel amacımız modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerimizin altyapılarının iyileştirilmesi ve kırsalın güçlendirilmesi. Su oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemlerin hayata geçirilmesi, kaynaklarımızın korunması, daha etkin ve verimli kullanılması anlamında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu projemizin toplam maliyeti 700 bin lira olup yüzde 60'lık kısmını hibe olarak girişimcimize ödedik."

Son 4 yılda 354 projenin onaylanarak hayata geçirildiğini anlatan Gönç, "Bu projelerin toplam maliyeti 55 milyon lira. İl müdürlüğü olarak bu anlamda yaklaşık 27 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik. Özellikle tarım arazilerimizi modern sulama sistemleriyle buluşturmaya, sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemleri hayata geçirmeye bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Tanış ise sistem sayesinde sulama işlemlerini yakıt maliyeti olmadan gerçekleştireceklerini, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

Kurdukları sistemin taşınabilir olmasının önemli bir avantaj sağladığını anlatan Tanış, "İhtiyaç duyduğumuzda sistemi tarlamızın başına veya sonuna götürebiliyoruz. Su kaynağı nerede bulunuyorsa sistemi oraya götürerek güneş enerjisinden faydalanabiliyor ve sulama yapabiliyoruz. Böylece hem yakıt masrafından kurtuluyor hem de sulama imkanlarımızı daha verimli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımGüneşMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı Hepsi cezaevini boyladı Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
Abdülkerim Bardakcı’dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
18:18
Siirt’te petrol sahasında yangın
Siirt'te petrol sahasında yangın
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 19:28:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Muş'ta çiftçi Tanış, yüzde 60 hibeyle güneş enerjili taşınabilir sulama sistemi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei