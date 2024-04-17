Muş\'ta çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, yüzde 75 hibe ile 80 çiftçiye, 25 bin 750 kilogram kuru fasulye ve nohut tohumu verildi.
Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentin Türkiye'nin en bereketli üçüncü ovasına sahip olduğunu söyledi.
Muş Ovası'ndaki arazileri layıkıyla kullanamadıklarını ifade eden Çakır, şunları aktardı:
"Memleketimizin gelişmesi, kalkınması, tarımda daha ileri noktalara gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Çiftçinin, en çok para kazanacağı, pazarlamada en az sıkıntıyla karşılaşacağı ve sahada en yüksek verimi alacağı ürünü seçmek en doğal hakkı. Bazen dededen, babadan gördüklerimizi uyguluyoruz. Buğday, arpa, pancar. Dede onu ekip gidiyor, çocuk onu ekiyor, torun onu ekiyor. Türkiye'nin en mümbit ovalarından birine sahibiz. Yağış anlamında da çok iyi durumdayız. Bu kadar verimli, yağış alan Türkiye'de başka bir coğrafya yok."
Devletin yatırımlarının devam ettiğini belirten Çakır, "Muş'ta iki büyük baraj tamamlanmış, sulama kanalı ihalelerine başlandı. Diğer yandan tarımı bilimsel metotlarla desteklerle yapma noktasında üniversitemizde yetkin bilim insanları var. Muş'umuzun gelişmesi, kalkınması tarımda ve hayvancılıkta elde edilecek güçlü pozisyonlara bağlı. Sanayi de önceliğimiz ama gerçekçi olmak lazım. Elimizde çok daha avantajlı olduğumuz bir tarım ve hayvancılık potansiyelimiz var. Öncelikle bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Amaçlarının çiftçilere farklı ürün alternatifleri sunmak ve destekte bulunmak olduğunu vurgulayan Çakır, "İlerleyen süreçte petrole, silaha sahip olan değil, gıdaya, tarıma sahip olanlar dünyanın en güçlü ülkeleri olacak. Dünyanın önde gelen firmaları, iş insanları sürekli yeni yatırım sahası olarak gıda ve hayvancılığı seçmişler. Muş olarak da sahip olduğumuz imkanlarla genç iş gücümüzle uçsuz bucaksız verimli tarım arazilerimizle Türkiye'nin önde gelen vilayetlerinden biri olacağız. İlimizi, çiftçimizi, gençlerimizi, buna hazırlama noktasında çok çalışmamız lazım. Tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız." diye konuştu.
Muş'ta baklagil üretiminin artırılması konusunda sunum yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, şu bilgileri verdi:
"TAKE projesi kapsamında 30 çiftçiye 7 bin 150 kilogram fasulye tohumu ve 50 çiftçiye ise 18 bin 600 kilogram nohut tohumu dağıttık. Toplamda 80 çiftçimiz bu projeden faydalandı. Çiftçilerimiz, dağıttığımız tohumları 1750 dekar alanda ekimini yapılacak. Çiftçilerimize hayırlı olsun."
Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ'ın da konuştuğu programa, Muş Valisi Yardımcısı Tahir Yılmaz, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şube müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
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