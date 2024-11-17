Muş'ta Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, çocuklara spor ve oyun aktiviteleriyle keyifli etkinlikler sundu.

17.11.2024 16:47
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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri'nde kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

Karaköprü köyündeki eski çocuk evi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, futbol ve voleybol oynadı, halat çekme, çuval ve yumurta yarışmalarıyla keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan kurum müdürü Ahmet Kırtay, çocukların yoğun bir eğitim sezonu geçirdiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çocuk Hakları Komitesi olarak çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmak istediklerini ifade eden Kırtay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı oyunlarla buluşturduk, etkinliklerle eğlenceli anlar yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Bütün çocuklar bizim için değerlidir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızı geleceğe özenle hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda bundan sonrada çok daha güzel etkinliklerle, aktivitelerle çocuklarımızı hem kötü alışkanlıklardan korumak hem de eğitim ve danışmanlık anlamında güzel günlere kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: AA

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