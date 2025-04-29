Muş'ta Çocuklar Soğuk Suda Yüzmeyi Seviyor

Muşlu çocuklar soğuğa aldırmadı: Titreye titreye gölette yüzdüler

MUŞ - Muş'ta soğuk suya aldırış etmeyen çocuklar yüzmenin tadını titreye titreye çıkardılar.

Karaağaç beldesinde doğal kaynak suyunun aktığı alanda oluşan gölette yüzen çocuklar, soğuk havaya rağmen suyun keyfini çıkardı. Nisan ayı olmasına rağmen gölete giren çocuklar, düşük hava sıcaklıklarına aldırış etmeden yüzmenin tadını doyasıya yaşadı. Üşüdüklerini dile getiren çocuklar, buna rağmen bu keyiften vazgeçmediklerini söyledi.

Sudan çıkarken tir tir titreyen çocuklar, soğuğa aldırış etmeden eğlenceli anlar yaşadı. Soğuk suya aldırış etmeden yüzmenin tadını çıkaran çocuklardan Yaser Kurtoğlu, "Yaz kış bize fark etmiyor biz her zaman yüzüyoruz. Hava soğuktur ama biz yüzmeyi seviyoruz. Bizim en büyük keyfimiz burada yüzmektir" dedi.

Kaynak suyun aktığı bölgede doğal olarak oluşan gölette yüzen çocuklardan Yusuf Emre Kurtoğlu ise "Su soğuktur ama biz yüzmeyi seviyoruz. Soğuk sıcak dinlemiyoruz, her zaman burada yüzüyoruz. Biz yüzmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu.