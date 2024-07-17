Muş'ta Çocuklara Model Uçak Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Muş'ta Çocuklara Model Uçak Eğitimi Veriliyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik model uçak kursu açıldı. Kurs, çocukların mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlik Merkezinde düzenlenen kurs, yaz tatili boyunca devam edecek ve çocuklara maket uçak yapımını öğretecektir. Bu kurs sayesinde çocuklar, havacılığa ve model uçak yapımına olan ilgilerini en iyi şekilde değerlendirebileceklerdir. Müdür Mehmet Arif Taşdemir, çocukların mesleki gelişimine katkı sağlamak ve üretken bireyler olmalarını desteklemek amacıyla bu kursun önemli bir adım olduğunu belirtti.

17.07.2024 17:05
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Muş'ta açılan kursta çocuklara model uçak eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 11-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik model uçak kursu açıldı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen kursla çocukların mesleki gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, yaz tatilinde gençlik merkezlerinde kurs açtıklarını söyledi.

Kursların 30 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Taşdemir, "Yaz okulu kapsamında her hafta 50 gencimizi çeşitli etkinliklerle beraber atölyemizle buluşturuyoruz. Burada çocuklarımıza maket uçak yapmayı öğretiyoruz. Model uçak yapımı kursumuzu, havacılığa ve model uçak yapımına merakı olan çocuklarımızın hobilerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için açtık. Çocuklarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayarak üretken bireyler olmaları adına önemli bir adım." dedi.

Kaynak: AA

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