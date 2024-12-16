Muş'ta DENEYAP Proje Sunumu Heyecanı - Son Dakika
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Muş'ta DENEYAP Proje Sunumu Heyecanı

Muş'ta DENEYAP atölyesi öğrencileri 170 proje ile yeteneklerini sergiledi, şenliğe aileler yoğun ilgi gösterdi.

16.12.2024 22:44
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Muş'ta DENEYAP teknoloji atölyelerinde proje sunumu heyecanı

DENEYAP atölyesi öğrencilerinden tasarım ve üretim şenliği

MUŞ - Muş'ta DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitimlere katılan yaklaşık 170 öğrenci, çalışmalarını tamamlayarak proje sunumlarını gerçekleştirdi.

Muş'ta DENEYAP Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı projeleri tasarım ve üretim şenliğinde sergilediler. Muş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler birbirinden farklı projeleri ile yeteneklerini ve hayal güçlerini sergilediler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğiyle düzenlenen şenlikte ailelerde çocuklarını yalnız bırakmadı.

DENEYAP projesi ile ortaokul ve liseli gençler tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alarak geleceğe hazırlanıyorlar.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı konuşmada, Deneyap Atölyesini önemsediklerini belirterek, "Milli Teknoloji hamlesi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz şenliğe ev sahipliği yapıyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 110 ortaokul ve 60 lise öğrencisi eğitim görmekte. Öğrencilerimiz 36 hafta boyunca eğitimleri devam edecek. Eğitim serüvenimizin 36. haftada gençlerimiz teknolojiye ayak uyduracak. İleride Selçuk Bayraktar gibi bir nesil inşa etmek için buradayız. Burada gençlerimize teşekkür ediyorum. Uzun bir eğitimin sonunda çocuklarımızın heyecanını görmek için buradayız. İnşallah bundan sonraki yarışmalara daha çok proje göndereceğiz ve dereceler elde edeceğiz. İnşallah, gençlerimiz ülkemizi temsil edecek projelere imza atacak. Bundan umutluyuz" dedi.

Şenliğe, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Etkinlik, Yazılım, Üretim, Eğitim, Güncel, Muş, Son Dakika

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