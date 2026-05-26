Muş\'ta Dereye Düşen Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

MUŞ'ta dereye düşen Gülsima Yıldız'ı (61) arama çalışmalarının Batman'daki kısmı, Sason ilçesi sınırlarındaki Zore Vadisi'nde sürüyor.

Olay, 20 Mayıs'ta Cevizlidere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yıldız akıntıya kapılırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

Gülsima Yıldız'ı arama çalışmalarının Batman'daki kısmı, Sason ilçesine bağlı Balbaşı ve Hasanlar köyleri sınırları içindeki Zore Vadisi'nde devam ediyor. AFAD koordinasyonunda, jandarma ve ANDA ekipleriyle sürdürülen çalışmalarda dron ve botların kullanıldığı, yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.