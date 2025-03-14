Muş'ta Doğaseverlere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Muş'ta Doğaseverlere İlk Yardım Eğitimi

Gerok Grubu'na, doğada acil durumlar için ilk yardım eğitimi verildi; katılımcılar bilinçlendi.

14.03.2025 14:26
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Muş'ta doğaseverlere ilk yardım eğitimi verildi

MUŞ - Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Genç Adımlar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve tarihi, kültürel ile doğa gezileri düzenleyen Gerok Grubu üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde, doğada karşılaşılabilecek acil durumlar ve kazalara karşı temel ilk yardım teknikleri aktarıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, yanlış müdahalelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Katılımcılara, kalp masajı, boğulma vakaları, kanama kontrolü ve kırıklara müdahale gibi konular uygulamalı olarak gösterildi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlene ilk yardım eğitiminin önemine değinen Eğitmen Dilek Bingöl, "Öncelikle sizlere İlk Yardımın öneminden bahsetmek istiyorum. Aslında bu ilk yardımı vermemizin temel sebebi, bilinçsizce yapılan müdahalelerin önüne geçmektir. Çünkü yanlış yapılan müdahaleler maalesef hayati risk taşıyor. Bizler, ilk yardım eğitimlerimizi doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve müdahalelerin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerçekleştiriyoruz. Bugün doğaseverler grubuyla güzel bir eğitim gerçekleştirdik ve katılım oldukça iyiydi. Bu tür eğitimler sayesinde toplumda büyük faydalar sağlanacak. İlk yardım eğitimi alan kişiler, acil durumlarda sağlık ekiplerine önemli destekler sunabilecekler" dedi.

Gerok Grubu üyelerinden doğasever Zeynep Teker, aldıkları eğitimin doğa gezilerinde karşılaşabilecekleri kazalara karşı bilinçlenmelerini sağladığını belirterek, Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Teker, "Hem bir öğretmen hem de bir doğasever olarak, hem öğrencilerime hem de doğada ekip arkadaşlarıma yardımcı olabilmek ve gerektiğinde kendim için de doğru müdahalelerde bulunabilmek adına ilk yardım eğitimine katılmak istedim. Bu kapsamda oldukça verimli ve faydalı bir eğitim aldık. Doğada kamp yapıyor, yürüyüşlere çıkıyoruz. Bu gibi durumlarda karşılaşabileceğimiz böcek ısırıkları ya da alerjik reaksiyonlar gibi acil durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrenmek bizim için çok önemliydi. Aldığımız eğitim sayesinde bu tür durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale geldik" şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir yıldır doğa yürüyüşleri düzenlediklerini söyleyen Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, "Bugün burada aldığımız ilk yardım eğitimi sayesinde hem kendi güvenliğimizi hem de katılımcılarımızın güvenliğini artırmayı hedefledik. Olabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için hem bireysel olarak bilinçlendik hem de ekip arkadaşlarımızla birlikte temel ilk yardım eğitimleri aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Doğaseverlere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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