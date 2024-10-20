Muş\'ta Eğlenceli Oyunlar Etkinliği

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Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından organize edilen etkinlik Lale Vadisi Parkı'nda yapıldı.

Aileleriyle etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynadı, bisiklet turu yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Başkanı Ufuk Bayrak, gazetecilere, projenin ikinci etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Çocuklar ve aileleriyle bisiklet turu yaptıklarını, müzik eşliğinde oyunlar oynadıklarını anlatan Bayrak, şöyle konuştu:

"Etkinliklerimiz devam edecek. Doğa yürüyüşleri, tarihi mekan tanıtım gezileri, çalıştaylar, konferanslar, sergiler ve konserler gibi faaliyetleri sürdüreceğiz. Amacımız ailelerle çocukları bir araya getirip teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak tutmak. Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek, çocukları doğayla sporla buluşturmak istiyoruz. Teknolojinin amacı dışında kullanımıyla hem psikolojik hem de fiziksel problemler yaşanıyor."

Etkinliğe katılan çocuklardan Ahmet Eray Kut ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bugün bilgisayar ya da telefonla oynamak yerine bisiklet sürdük. Etkinlikte ikramlar verildi. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Arkadaşlarla çok keyifli vakit geçirdik. Bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesini istiyoruz." dedi.