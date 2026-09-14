Muş'ta Gazze'deki çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için uçurtma uçuruldu - Son Dakika
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Muş'ta Gazze'deki çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için uçurtma uçuruldu

Muş\'ta Gazze\'deki çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için uçurtma uçuruldu
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Muş'ta Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekmek ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Muş'ta Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekmek ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Gazze temalı resim sergisini gezdi.

Daha sonra hazırladıkları uçurtmaları uçuran çocuklar, Gazze'de yaşanan drama ve akranlarının yaşadığı sorunları dikkati çekmeye çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, bugün kardeşlik mottosuyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan drama dikkati çekmek istediklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak biz şuna inanıyoruz. Her çocuk için doğru bir kişilik inşası gerekiyor. Doğru vicdanla yetiştirilmesi lazım her bir insanın. Dünyanın umudu ve barışın teminatı olacak insanların, gençlerin, atalarımızın çizdiği yolda gidebileceklerine inancımızla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugün burada Muşlu kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, kıymetli annelerimiz, babalarımız, büyüklerimizle bir araya geldik. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede Filistin'de özgürlük olacak, Filistin'deki çocuklar mutlu olacak. Tıpkı bizim çocuklarımız güven içinde okula gittikleri gibi Filistin'deki çocuklarımız da okullarına güvenle gidecekler. Mutlu bir şekilde eğitimlerini görecekler ve insanlığa hizmet edecekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Gazze'deki çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için uçurtma uçuruldu - Son Dakika

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