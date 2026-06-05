Muş'ta Gazze ve Kudüs'e Destek Gösterisi

Muş'ta, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Mahir Barışan, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesinin İslam dünyası için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kudüs'ün İslami kimliğinin sistematik olarak silinmeye çalışıldığını belirten Barışan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa Müslümanlar için yalnızca bir ibadet mekanı değildir. O, ilk kıble, Hz. Muhammed'in İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği yer ve İslam medeniyetinin yaşayan eksenidir. Bu kutsal mekanın statüsünün değiştirilmesi, iki milyardan fazla Müslümanın kolektif hafızasına ve kimliğine yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bu hamle, yalnızca Filistinlilere değil, tüm İslam dünyasına yönelik bir meydan okumadır. Bu yıl 600'den fazla Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanmış, 30 vakıf görevlisinin izni iptal edilmiş ve 6 imam susturulmuştur. Cuma namazlarında yüz binlerce Müslümanın ibadet ettiği mekan, bugün kısıtlamalar nedeniyle yalnızca birkaç bin kişiyi ağırlayabilmektedir. Bu kısıtlamalar keyfi değil, bilinçli bir yıpratma stratejisinin parçasıdır. "

Saldırıları kınadıklarını ifade eden Barışan, "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesi, aynı zamanda Ürdün'ün tarihi rolünün tasfiyesi anlamına gelmektedir. Bu adım, işgalin resmileştirilmesi ve uluslararası hukukun açık ihlalidir." dedi.