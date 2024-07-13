Muş'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu: Geleceğin Mete Gazoz'ları Yetişiyor - Son Dakika
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Muş'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu: Geleceğin Mete Gazoz'ları Yetişiyor

Muş\'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu: Geleceğin Mete Gazoz\'ları Yetişiyor

Muş'ta açılan Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kursa katılan binlerce genç, okçuluk yarışlarında dereceler elde etmeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, hedeflerinin 10 bin gence ulaşmak olduğunu belirtti. Kursa katılan gençler, geleceğin Mete Gazoz'ları olmayı hedefliyor.

13.07.2024 12:03
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Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu"nda geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor.

Tarih dizilerinden ve milli okçu Mete Gazoz'un başarılarından etkilenen gençlerin talebi üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2021'de açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna ilgi her geçen yıl artıyor.

Şimdiye kadar 5 bin çocuk ve gencin geleneksel okçulukla tanıştığı kursta eğitim alan sporcular, okçuluk yarışlarında dereceler elde etmeye başladı.

Bu yıl Antalya'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Finalleri'nde yarışan Muşlu gençler, kız kategorisinde ikincilik, erkek kategorisinde ise dördüncülük elde etmeyi başardı.

Yeni hedefler için Gençlik Merkezindeki kursta eğitim ve antrenmanlarını sürdüren sporcular, "Ya Hak" diyerek hem bu sporu yaşatıyor, hem de ecdatlarının savaşlarda kullandıkları teknikleri öğreniyor.

Taşdemir: "Hedefimiz 10 bin gencimize ulaşmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluk kursuna gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kursa katılanlara teorik eğitimden sonra pratik eğitim verdiklerini belirten Taşdemir, "Profesyonel antrenörlerimiz tarafından Sultan Alparslan'ın torunları gençlerimize okçuluk kültürünü sevdirmek ve geleneksel okçuluğu yaygınlaştırmak istiyoruz. 5 bin gencimiz okçuluk faaliyetleri kapsamında eğitim aldı. Hedefimiz 10 bin gencimize ulaşarak, okçuluğun yaygınlaşmasını ve Muş'ta geleneksel hale gelmesini sağlamak." dedi.

26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere katılacaklarını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Geleceğin Mete Gazozları yetişiyor. İnanıyoruz ki eğitim verdiğimiz gençlerimiz Mete Gazoz'a özenecek. Yeni şampiyonlar Muş'tan çıkacak. Burada öğrencilere nasıl eğitim veriyorsak 5 ilçemizde de bu eğitimlerimiz devam ediyor. İnşallah 10 bin hedefimize ulaşacağız."

Kursa katılan Yunus Karakurt: "Hayalim yarışlara katılabilecek düzeye gelmek"

Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Sibel Arslan da "Kursta öğrencilere ısınma hareketleri yaptırıyoruz. Sonra ok atışları yaptırıyoruz. Haftanın 7 günü antrenmanlarımız var. Burada kurduğumuz okçuluk takımımız var. Bu yıl Antalya'da düzenlenen ve 28 ilin katıldığı okçuluk turnuvasında kız takımımız ikinci oldu, erkek takımımız ise dördüncü oldu." diye konuştu.

Okçuluk eğitimi alan Kevser Azra Aras ise Mete Gazoz gibi başarılar elde etmek için kursa katıldığını ifade etti.

Aras, "Günümüzdeki dizilerde ve olimpiyatlarda Mete Gazoz'un başarısı gibi çeşitli unsurlar okçuluk kursunu seçmemi daha çok etkiledi. Geleceğinin sporcuları olmak istiyoruz. Burada stresimizi atıyoruz ve sosyalleşiyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışlara hazırlanmak üzere kursa katıldığını belirten Yunus Karakurt da "İki yıldır okçuluk eğitimi alıyorum. Yetenekli olduğumu öğrendim ve devam ettim. Okçuluğu bırakmayı düşünmüyorum. Hayalim yarışlara katılabilecek düzeye gelmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mete Gazoz, Gençlik, Spor, Muş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu: Geleceğin Mete Gazoz'ları Yetişiyor - Son Dakika

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