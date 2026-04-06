Muş'ta Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Gençler Mini Futbol Turnuvasında Buluştu

Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Gençler Sporda, Gelecek Emniyette' 5x5 mini futbol turnuvası başladı. 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuva, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. 15-16 yaş A Grubu ve 17-18 yaş B Grubu olmak üzere iki kategoride yapılan organizasyonda liseli gençler sahaya çıktı.

Turnuvanın açılışında konuşan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, projenin gençleri sokaktan spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan ve uyuşturucu bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçladığını belirtti. Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da gençlerin sporda olduğu sürece gelecekte emniyette olacaklarına inandıklarını ifade etti. Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özler ise Türk Polis Teşkilatı'nın 1845'ten beri vatandaşların güvenliği için çalıştığını hatırlatarak, bu projeyle gençlere sporun birlik ruhunu hissettirmeyi ve polis teşkilatını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Turnuvanın başlama vuruşu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özler tarafından yapıldı. Açılışın ardından müsabakalar başlarken, gençler sahada centilmence mücadele etmeye başladı. Organizasyon, gençlerin sporla buluşmasını ve emniyet teşkilatıyla kaynaşmasını sağlayarak birlik ve dayanışmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.