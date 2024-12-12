Muş'ta Gençler İçin Sanat Atölyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Gençler İçin Sanat Atölyeleri

Muş'ta kültür-sanat atölyeleri, gençlere sanatsal ve akademik gelişim fırsatları sunuyor.

12.12.2024 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta gençler için kültür-sanat atölyeleri devam ediyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlere çok yönlü eğitim imkanı

MUŞ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sultan Alparslan ve Müştakbaba Kız Öğrenci yurtlarında başlatılan kültür-sanat atölyeleri, gençlere hem kaliteli vakit geçirme hem de sanatsal ve akademik gelişim imkanı sunuyor.

Genç Ofis bünyesinde açılan 18 farklı kurstan şu ana kadar yaklaşık 600 öğrenci faydalandı. Görsel sanatlar, İngilizce ve Osmanlıca gibi alanlarda verilen eğitimlerle gençler, hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de akademik açıdan kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Özellikle atık durumda olan malzemeleri farklı desen ve şekillerde boyayarak sanat eserine dönüştüren öğrenciler, çevre bilinci ile sanatı bir araya getiriyor. Kurslar, öğrencilerin boş vakitlerini daha verimli değerlendirmelerine imkan sağlarken, yıl boyunca sürecek şekilde planlandı.

Yurtları ziyaret eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Gençlerimiz için sosyal tesislerimizde oluşturduğumuz sınıflar, kitap okuma alanları, oyun bölümleri ve serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli mekanlarla kapsamlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Müştatbaba ve Sultan Alparslan Yurdumuzda kalan yaklaşık 2 bin 400 kız öğrencimize yönelik 18 farklı kurs düzenledik. Şu anda bu kurslara 600 öğrencimiz katılmakta. 'Gençlerimiz, üniversite diplomasının yanı sıra bir de bizden diploma alacak' sloganıyla yola çıktık. Bu kurslar sonucunda öğrencilerimize sertifikalar sunuyoruz. Belgeler, e-Devlet üzerinden erişilebilir olup, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatında kullanılabilecek yetkinlikler kazanmalarına katkı sağlıyor. Amacımız, gençlerimizi yaşamın her alanında gerekli becerilerle donatmak. Bu kurslar sayesinde, öğrencilerimiz temel yaşam becerileri kazanacak; örneğin, evlerinde basit bir priz tamir edebilecek kadar pratik bilgiye sahip olacaklar. Genç ofislerimizde hayat becerilerini geliştirecek ve kendilerine daha fazla güven duyacakları bir donanıma sahip olacaklar" dedi.

Kağıt Rölyef Kurs Eğitmeni Ayşe Özçelik ise, "Kağıt rölyef olarak bilinen sanat dalında, kağıtları belirli boyutlarda kesip yapıştırarak, detaylı çalışmalarla tablo haline getiriyoruz. Öğrencilerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla bu alanda kurslar düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmanlıca kurs eğitmeni Sare Yeşilbaş da, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bu kursları açtığı için teşekkür ediyoruz. Bu kurslar, öğrencilerimize hem derslerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyor. Desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, Eğitim, Güncel, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Gençler İçin Sanat Atölyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 Çarpıcı iddia: İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:54 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’yi takipten çıktı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 23:02:35. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Gençler İçin Sanat Atölyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.