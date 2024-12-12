Muş'ta Gençler İçin Sanat Atölyeleri

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Muş'ta gençler için kültür-sanat atölyeleri devam ediyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlere çok yönlü eğitim imkanı

MUŞ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sultan Alparslan ve Müştakbaba Kız Öğrenci yurtlarında başlatılan kültür-sanat atölyeleri, gençlere hem kaliteli vakit geçirme hem de sanatsal ve akademik gelişim imkanı sunuyor.

Genç Ofis bünyesinde açılan 18 farklı kurstan şu ana kadar yaklaşık 600 öğrenci faydalandı. Görsel sanatlar, İngilizce ve Osmanlıca gibi alanlarda verilen eğitimlerle gençler, hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de akademik açıdan kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Özellikle atık durumda olan malzemeleri farklı desen ve şekillerde boyayarak sanat eserine dönüştüren öğrenciler, çevre bilinci ile sanatı bir araya getiriyor. Kurslar, öğrencilerin boş vakitlerini daha verimli değerlendirmelerine imkan sağlarken, yıl boyunca sürecek şekilde planlandı.

Yurtları ziyaret eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Gençlerimiz için sosyal tesislerimizde oluşturduğumuz sınıflar, kitap okuma alanları, oyun bölümleri ve serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli mekanlarla kapsamlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Müştatbaba ve Sultan Alparslan Yurdumuzda kalan yaklaşık 2 bin 400 kız öğrencimize yönelik 18 farklı kurs düzenledik. Şu anda bu kurslara 600 öğrencimiz katılmakta. 'Gençlerimiz, üniversite diplomasının yanı sıra bir de bizden diploma alacak' sloganıyla yola çıktık. Bu kurslar sonucunda öğrencilerimize sertifikalar sunuyoruz. Belgeler, e-Devlet üzerinden erişilebilir olup, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatında kullanılabilecek yetkinlikler kazanmalarına katkı sağlıyor. Amacımız, gençlerimizi yaşamın her alanında gerekli becerilerle donatmak. Bu kurslar sayesinde, öğrencilerimiz temel yaşam becerileri kazanacak; örneğin, evlerinde basit bir priz tamir edebilecek kadar pratik bilgiye sahip olacaklar. Genç ofislerimizde hayat becerilerini geliştirecek ve kendilerine daha fazla güven duyacakları bir donanıma sahip olacaklar" dedi.

Kağıt Rölyef Kurs Eğitmeni Ayşe Özçelik ise, "Kağıt rölyef olarak bilinen sanat dalında, kağıtları belirli boyutlarda kesip yapıştırarak, detaylı çalışmalarla tablo haline getiriyoruz. Öğrencilerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla bu alanda kurslar düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmanlıca kurs eğitmeni Sare Yeşilbaş da, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bu kursları açtığı için teşekkür ediyoruz. Bu kurslar, öğrencilerimize hem derslerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyor. Desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu.