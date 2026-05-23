Muş\'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Muş'ta Kurban Bayramı öncesi marketlerde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eşref Süne, basın mensuplarına, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Süne, şunları kaydetti:

"Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürünlerin güvenilirliği ön planda tutuluyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu, hijyenik, sağlıklı ve temiz olup olmadığı incelenmektedir. Bu kapsamda denetimlerimizi aralıksız ve titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca cezai işlem uygulamak değildir. Öncelikli hedefimiz, tüketicileri ve üreticileri gıda güvenliği konusunda bilinçlendirmektir."