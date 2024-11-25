Muş'ta Girişimci 45 Kişiye İş İmkanı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Girişimci 45 Kişiye İş İmkanı Sağladı

Muş\'ta Girişimci 45 Kişiye İş İmkanı Sağladı

Ümit Şahin, KOSGEB ve İŞKUR destekleriyle kurduğu atölyede 45 kişiyi istihdam ediyor.

25.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta girişimci Ümit Şahin, hibe desteğinden yararlanarak kurduğu atölyede 45 kişiye iş imkanı sağladı.

İstanbul'da bir süre tekstil sektöründe çalışan 36 yaşındaki Şahin, memleketine dönerek işletme kurmaya karar verdi.

Kendi imkanıyla kurduğu atölyede 3 personelle üretime başlayan Şahin, yaklaşık 3 yıl önce KOSGEB'den aldığı hibe sayesinde atölyesini büyütüp ekipman ve makine sayısını artırdı.

İŞKUR'un desteğiyle 45 kişinin istihdam edildiği atölyede günlük üretilen yaklaşık bin tişört, ülkedeki ve yurt dışındaki bazı firmalara satılıyor.

Şahin, gazetecilere, uzun süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Ailesine destek sağlamak için 21 yıl önce İstanbul'a gittiğini, mesleği öğrendikten sonra memleketine döndüğünü ifade eden Şahin, "Kendi işimi kurmak için 3 kişiyle tekstil atölyesi açtım ve çalışmaya başladım. Daha sonra KOSGEB'e müracaat etim ve makine desteğim aldım. İŞKUR'da personel desteği verdi. Devletten aldığım destekle şu anda 45 personelle günde bin tişört üretiyoruz. Burada ürettiğimiz tişörtleri anlaşma yaptığımız firmalar kanalıyla hem yurt dışına gönderiyoruz hem de iç piyasada satıyoruz. Destekler sayesinde hem iş yerimi büyüttüm hem de 45 kişiye iş imkanı sağladım." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Jiyan Özbey de hem eğitimine devam ettiğini hem de atölyede çalıştığını dile getirerek, "Yaklaşık 1,5 ay önce işe başladım. Eğitimimi devam ettirmem için çalışmaya ihtiyacım vardı. Sağ olsun Ümit Şahin bana iş imkanı sağladı." diye konuştu

Kaynak: AA

Ümit Şahin, Ekonomi, Kosgeb, Güncel, Yaşam, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Girişimci 45 Kişiye İş İmkanı Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Girişimci 45 Kişiye İş İmkanı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.