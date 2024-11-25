Muş\'ta Girişimci 45 Kişiye İş İmkanı Sağladı

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Muş'ta girişimci Ümit Şahin, hibe desteğinden yararlanarak kurduğu atölyede 45 kişiye iş imkanı sağladı.

İstanbul'da bir süre tekstil sektöründe çalışan 36 yaşındaki Şahin, memleketine dönerek işletme kurmaya karar verdi.

Kendi imkanıyla kurduğu atölyede 3 personelle üretime başlayan Şahin, yaklaşık 3 yıl önce KOSGEB'den aldığı hibe sayesinde atölyesini büyütüp ekipman ve makine sayısını artırdı.

İŞKUR'un desteğiyle 45 kişinin istihdam edildiği atölyede günlük üretilen yaklaşık bin tişört, ülkedeki ve yurt dışındaki bazı firmalara satılıyor.

Şahin, gazetecilere, uzun süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Ailesine destek sağlamak için 21 yıl önce İstanbul'a gittiğini, mesleği öğrendikten sonra memleketine döndüğünü ifade eden Şahin, "Kendi işimi kurmak için 3 kişiyle tekstil atölyesi açtım ve çalışmaya başladım. Daha sonra KOSGEB'e müracaat etim ve makine desteğim aldım. İŞKUR'da personel desteği verdi. Devletten aldığım destekle şu anda 45 personelle günde bin tişört üretiyoruz. Burada ürettiğimiz tişörtleri anlaşma yaptığımız firmalar kanalıyla hem yurt dışına gönderiyoruz hem de iç piyasada satıyoruz. Destekler sayesinde hem iş yerimi büyüttüm hem de 45 kişiye iş imkanı sağladım." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Jiyan Özbey de hem eğitimine devam ettiğini hem de atölyede çalıştığını dile getirerek, "Yaklaşık 1,5 ay önce işe başladım. Eğitimimi devam ettirmem için çalışmaya ihtiyacım vardı. Sağ olsun Ümit Şahin bana iş imkanı sağladı." diye konuştu