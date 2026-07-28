Muş'ta Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Muş'ta Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti

Muş\'ta Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti
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Muş'ta 42 megavat kapasiteli GES elektrik üretimine başladı, 50 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak.

Muş'ta Alparslan-2 Barajı sahasında kurulan 42 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinde ?????(GES) elektrik üretimine başlandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında, Alparslan-2 Barajı alanında yaklaşık 630 dönümlük bölgede kurulan tesiste 70 bin güneş paneli bulunuyor.

Santral, Alparslan-2 Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 280 megavatlık kurulu gücünü tamamlayıcı kaynak olarak hizmet verecek.

GES Şantiye Şefi Mehmet Ali Atsız, yaptığı açıklamada, santralin yıllık üretimiyle enerji ithalatının önlenmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Santralin 630 dönümlük alanda 70 bin panelle kurulduğunu belirten Atsız, şunları kaydetti:

"42 megavat kurulu güce sahip GES'imizde enerji üretimine başladık. Santralin yıllık üretimiyle yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. GES yatırımımızla bölgenin güneş potansiyelini ekonomiye kazandırırken karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sunacağız. Üretilen elektrik ulusal şebekeye aktarılarak bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak."

Tesisin yapım sürecinde hafriyat, kaya delme, betonarme ve çelik konstrüksiyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Atsız, panellerin, inverterlerin, trafonun ve dağıtım merkezi binalarının montajlarının da bitirilerek santralin devreye alındığını ifade etti.

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı sayesinde Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Atsız, sistemin hidroelektrik santraline yardımcı kaynak olarak kurulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Enerji, Güncel, Çevre, Güneş, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika

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