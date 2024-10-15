Muş'ta Güvenli Gelecek İçin Bilgilendirme

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Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme standı kuruldu

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında açılan stantta bin 343 öğrenci bilgilendirildi.

Emniyet Müdürlüğünün birçok biriminde görevli ekipleri, MAUN'da stant açtı.

Düzenlenen etkinlikte, Terör, Güvenlik, Asayiş, Toplum Destekli ve Narkotik Şube Müdürlüğü personelleri öğrencilere, dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Öğrencilere defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem, silgi seti ve grafik resim tekniği ile hazırlanan kişiye özel isim yazılı kaligrafi kağıtları hediye edildi. Etkinlikte toplamda bin 343 öğrenciye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarında bilgilendirme standı kurulduğunu söyleyen Tarih bölümü öğrencisi Haris İğneci, "Biz de bu standı ziyaret ettik. Güvenliğimizle ilgili biz de bilgilendirmeler yapıldı. Yaşayacağımız herhangi bir olayda polis ekiplerine nasıl ulaşacağız? Onlarla nasıl iletişim kuracağız? Nasıl görüşeceğiz gibi çeşitli bilgilendirme yapıldı. Bu da bizim için oldukça faydalı oldu. Özellikle zararlı, içerik üreticileri gibi bunlara daha dikkatli olacağız. Sosyal medya dolandırıcılarına karşı daha dikkatli olacağız. Aynı zamanda burada bir abilerimiz bize yardımcı oldular gerçekten. Bizi bilgilendirdiler. Gerçekten hani güzel şeyler yaptılar. Sanatı farklı gençleri standa çekmek için güzel şeyler yaptılar. Çok memnun kaldık. Daha önce başımıza gelen kötü olaylar oldu. Bir daha başımıza gelen bir daha yaşamaması için güzel adımlar atılıyor. Yani gerçekten memnun kaldık. Herhangi bir olay esnasında nasıl davranacağınız konusunda nasıl bilgiler verdiler" şeklinde konuştu.

Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında kurulan stantların gereken bir şey olduğunu söyleyen MAUN Fen-Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Hanım Okta, "Zaten üniversiteye katıldığımızda gerek yeni katıldığımızda gerek bu süreçte arkadaş ortamları, faaliyetler adı altında çok farklı yerlere çekilebiliyor. Özellikle terörle mücadele kapsamında bu bilgilendirilmenin yapılması çok iyi bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Dolandırıcılar karşılığı ilgilendirdiler. Hiç bilgilendirirken siber suçlar hakkında, dolandırıcılık ve bir de toplumsal olarak örgüt planlı bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında bilgilendirdiler. Kafamızda soru işareti olan ya da bilmediğimiz tam oturmayan yerleri çok detaylı bir şekilde bize anlattılar. Yani kafamızdaki bütün soru işaretlerini giderdiler. Kadına şiddete yönelik KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ne kadar hızlı bir şekilde bize ulaşabileceklerini anlatarak bizi güvende hissettirdiler" dedi.