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Muş'ta hasta ve yakınından doktora özür pankartı - Son Dakika
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Muş'ta hasta ve yakınından doktora özür pankartı

Muş'un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, tartıştıkları aile hekiminden görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi'nin bahçesine astıkları pankartla özür diledi. Hasta ve yakını, merkezin bahçe duvarına astıkları 'Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K' yazılı pankart ile doktordan özür diledi. Dr. Topçu, bu jestin sağlıkta şiddete karşı güzel bir hareket olduğunu belirtti ve temenni ettiği şiddetin çözümlenmesi yolunda umut ışığı olabileceğini söyledi.

28.12.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:22
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MUŞ'un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, tartıştıkları aile hekiminden görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi'nin bahçesine astıkları pankartla özür diledi.

Hasköy ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde 21 Aralık günü aile hekimi Koray Topçu (41) ile hasta ve yakınları arasında muayene sırasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından merkezden ayrılan hasta ile yakını, astıkları pankartla Dr. Topçu'dan özür diledi. Hasta ve yakını merkezin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara 'Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K' yazılı pankart astı.

13 yıldır Muş'ta görev yaptığını belirten Dr. Topçu, 'İzmirli olmama rağmen, çok uzun zamandır burada görev yapıyorum. Halkı ile aramız iyi. Ama arada bir böyle münferit olaylar yaşanabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Fakat ertesi gün bu kişiler yaptıklarından dolayı pişman olarak, gelip benden özür diledi. Sonrasında bir özür pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara asmışlar. Sabah gelirken gördüğüm pankarttaki yazı çok hoşuma gitti diye konuştu.

'TATLIYA BAĞLANDI'

Sağlıkta şiddete karşı bu hareketin çok güzel bir jest olduğuna vurgulayan Topçu, şunları söyledi 'Doktorlara, tabiplere veya sağlık çalışanlarına karşı şiddet haberleri duyduğumuz bu dönemlerde bunun çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar da oldukça düşünceli davranmışlar. Sonrasında bizim olayımız tatlıya bağlandı. Kendi sosyal medya hesaplarımdan bu anın görüntüsünü paylaştım. Açıkçası çok güzel tepkiler de geldi. Etraftaki insanlar, değerli meslektaşlarım ve sağlık çalışanları güzel tepkiler verdiler. Temennim; sağlıkta şiddetin bir an önce çözümlenmesi yolunda ve bu hem hastalar açısından, hem sağlık çalışanları açısından mutlaka çok iyi olacaktır. En azından bu görüntüyle, bu pankartla, bu karşılıklı anlaşmayla birlikte buna da bir umut ışığı olabiliyorsak ne mutlu bize. (DHA)

Muş\'ta hasta ve yakınından doktora özür pankartı
Kaynak: DHA
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