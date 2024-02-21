Muş'ta HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemi Yapan Aileler, Çocuklarına Kavuşma Ümidiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemi Yapan Aileler, Çocuklarına Kavuşma Ümidiyle Devam Ediyor

Muş\'ta HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemi Yapan Aileler, Çocuklarına Kavuşma Ümidiyle Devam Ediyor

Muş'ta dağa kaçırılan çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onlara kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kararlılıkla mücadelelerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemde, anne ve babalar çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor. Aileler, yıllardır evlatlarının yolunu gözleyerek yaşadıklarını ifade ediyor ve çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguluyor. Aileler, çocuklarının geri dönmesini isteyerek yetkililere sesleniyor ve yaşadıkları acıyı paylaşıyor. Eyleme katılan anne ve babalar, çocuklarının sahipsiz olmadığını ve onları kandıranların Allah'ın cezasına çarpmasını diliyor.

21.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Muş'ta, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü partinin il binası önünde eylem Muşlu anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini ve onlara kavuşma ümidiyle yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini dile getiren Altun, "Onların peşini bırakmıyoruz. Çocuklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Onları niye götürdünüz? Siz bu konuşmalarımızı hiçe sayıyorsunuz ama konuşmalarımız boş değil. Yeter artık bu acıyı bize çektirdiniz. Allah bunun hesabını sizden sorsun." diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu için eyleme katıldığını belirterek, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Çocuklarımızı bıraksınlar, perişan olduk. Beynini yıkadılar götürdüler. Benim çocuğum sahipsiz değil. Kim çocuğumu kandırdıysa rabbim onun işini rast getirmesin." dedi.

Kaynak: AA

Baba, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemi Yapan Aileler, Çocuklarına Kavuşma Ümidiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemi Yapan Aileler, Çocuklarına Kavuşma Ümidiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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