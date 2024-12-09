Muş\'ta İran Uyruklu İki Kişinin Midesinden Uyuşturucu Çıkarıldı

Güncel

MUŞ'ta İran uyruklu 2 kişinin midelerinden 94 adet kapsül halinde 928 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde nakli gerçekleştirdiklerinden şüphelendikleri İran uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sırasında davranışlarından şüphelenilen İranlı 2 kişi, hastaneye götürüldü. Burada çekilen tomografi sonucu şüphelilerin uyuşturucu madde yuttukları belirlendi. Hastanede yapılan müdahale ile 2 şüphelinin midesinden 94 adet kapsül halinde toplam ağırlığı 928 gram metamfetamin çıkarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,