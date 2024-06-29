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Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

MUŞ - Muş'ta bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Platformu Üyeleri Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Muş kent meydanında bir araya gelen platform üyeleri, boyunlarında kefiye, ellerinde "Filistin özgür olana dek", " Kudüs'ün ezanı İsrail'in selası olacak" ve "Şehit şehit zafere doğru" afişleri ile İsrail'e tepki gösterdiler.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, grup adına basın metnini okuyan Muş Peygamber Sevdalıları Temsilcisi Hamit Akşi, "Dokuz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail çetesi başta ABD ve Avrupa devletlerinden aldığı destekle, İslam ülkelerinin sessizliğinden aldığı cüretle her geçen gün yeni bir caniliğe imza atmaktadır. Siyonist terör çetesi başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ı bombalamakta, her gün onlarca Filistinliyi şehit etmektedir. İnsanlıktan nasibini almamış terör rejimi saldırılarını sürdürmeye devam etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. UNRW'yi terör listesine almak sureti ile yardım kuruluşlarının Gazzeye- Refaha girişini engelleyen İşgalci rejim, yapacağı katliamlar için alan açmakta ve aynı zamanda yardım kuruluşlarının Refaha girişini engelleyerek oradaki insanları açlığa mahküm etmektedir. Nitekim Gazze ve Refahta yiyecek bir şey bulamayan kardeşlerimizin açlıktan dolayı ölüm haberleri gelmektedir" dedi.

Konuşmasının devamında Siyonistlerin güçten anladığını hatırlatan Akşi, "Dokuz ayı aşkın bir süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da, Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği, Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Vakit, İsrail'e karşı güç kullanma vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ortadadır. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İslam ülkelerinin aciz liderleridir. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İsrail rejimine karşı vahdet ruhunu kuşanıp İslam Barış Gücü'nü oluşturmayanlardır" ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu program sinevizyon gösteriminin yapılması ile sona erdi.