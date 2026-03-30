Muş'ta Kadınlar El Sanatları ile Ekonomi Sağlıyor
Muş'ta Kadınlar El Sanatları ile Ekonomi Sağlıyor

Muş\'ta Kadınlar El Sanatları ile Ekonomi Sağlıyor
30.03.2026 12:00
Muş'ta Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, meslek edinip gelir elde ediyor.

Muş'ta Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarına katılan kadınlar, hem meslek ediniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

Merkez bünyesindeki kurslara katılan çoğu ev hanımı kadınlar, boş zamanlarını el becerilerini geliştirerek değerlendiriyor.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan merkez bünyesinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kursuna kayıt yaptıran kursiyerler, usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle yeni çalışma alanları ediniyor.

Kurslar sayesinde sosyalleşme imkanı da bulan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Merkez Koordinatörü Elif Hazal Avcı, basın mensuplarına, kursa katılan kadınların sanatla iç içe bir ortamda meslek öğrendiğini söyledi.

Kursların kadınlar için iyi bir sosyal alan olduğunu dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Kursiyerler çocuklarının çeyizlerine destek oluyorlar. Kurslarımız aktif şekilde devam ediyor ve gelen kursiyerlerimiz genelde uzun süreli çalışıyor. Bu projenin asıl amacı dezavantajlı kadınlarımızı topluma kazandırmaktır. Kadınlarımız tercih ettikleri kurslarda hem eğitim alıp işin ustası olma yolunda ilerliyor hem de yaptıkları ürünleri satışa sunarak aile bütçesine destek oluyor."

3 çocuk annesi Aysel Kaçar ise 2 ay önce kursa katıldığını belirterek, "İleride bir meslek edinmek için kendimizi burada geliştiriyoruz. Aynı zamanda devletin bize sağladığı imkanlarla kumaş da alıyoruz. Ev ekonomisine destek sunuyoruz. Çocuklarımıza kıyafet dikiyoruz. Arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz." dedi.

4 çocuk annesi Figen Kapışka da çocukları için kıyafet ve çeyizlik eşyalar diktiğini anlatarak, "Devletin verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Burada yaptığımız ürünlerin bir kısmını satarak ailemize katkı sağlıyoruz. İplikler, iğneler, her şey devletten olduğu için bize kolaylık sağlıyor. Bu kursların hep devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kadınlar El Sanatları ile Ekonomi Sağlıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Muş'ta Kadınlar El Sanatları ile Ekonomi Sağlıyor - Son Dakika
Advertisement
