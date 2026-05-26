Muş'ta Kaybolan Kadın İçin Aramalar Devam Ediyor

26.05.2026 21:39
Muş'un Cevizlidere köyünde dereye düşen Gülsima Yıldız için 7. günde arama çalışmaları sürüyor.

Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen Gülsima Yıldız'ın bulunması için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla bölgede çalışma yürüttü.

AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personel ile yürütülen, insansız hava aracı ve 6 dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler tüm noktaları titizlikle kontrol etti.

Muş sınırları ile Batman ve Diyarbakır'da da dere yatağında ve kıyısında yürütülen çalışmalarda dalgıçların bulduğu ve Yıldız'a ait olduğu değerlendirilen bazı kıyafetler incelenmek üzere jandarmaya teslim edildi.

Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek aramanın yapıldığı bölgeye giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, kaybolan kadının eşi Mehmet Şirin ile oğlu Nihat Yıldız'la görüştü.

Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bulundukları alanın yaklaşık 300 ile 400 metre yukarısındaki tahta köprüden geçerken suya düşerek akıntıya kapılan Gülsima Yıldız'ın gözden kaybolduğunu söyledi.

Olay anında üç kişinin suya düştüğünü ancak bir güvenlik korucusu ile Gülsima Yıldız'ın eşinin sudan çıkmayı başardığını anlatan Çakır, "Suyun debisi çok yüksek. Bundan dolayı arama faaliyetleri güçlükle sürdürülüyor. Araç gereç anlamında eksiğimiz yok sadece suyun debisinin düşmesine ihtiyacımız var. Arkadaşlarımız bugün suyun debisinin biraz düştüğünü gözlemlemiş. İlerleyen günlerde çok daha hızlı sonuç alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmalara başladığını belirten Çakır, Muş hudutlarında arama yaptıklarını, aynı zamanda Batman ve Diyarbakır'da da çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Çakır, "Jandarma, UMKE, AFAD ve koruculardan oluşan 150'den fazla personelimiz günün ilk ışıklarıyla sahada arama çalışmalarına başlıyor. Şu ana kadar teyzemizin ayakkabısı ve başörtüsü gibi eşyalarına ulaştık ama kendisine ulaşamadık. Allah'tan umut kesilmez diyoruz ama hayatta kalması beklentimiz artık çok düşük. İnşallah tez zamanda kendisine ulaşırız da acımız biraz diner." diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de olayın herkesi derinden etkilediğini belirterek, Yıldız'ın bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Muş, Batman ve Diyarbakır'da arama çalışmalarının AFAD koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirten Şimşek, "Bölgemiz zorlu bir coğrafya. Teknolojik imkanlar aktif kullanılıyor. Muş sınırlarında yaklaşık 30 kilometrelik su hattı var ve debisi yüksek olduğu için çok hızlı akıyor. Bu zorlu bölge insansız hava aracı ve dronlarla gözetleniyor. Üç ilin AFAD müdürü ve komutanlarımız koordinasyon sağlıyor. İçişleri Bakanımız ve AFAD Başkanımız ile sürekli görüşüyoruz. Hiç kimsenin aklında kuşku olmasın. Gülsima annemize ulaşmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

