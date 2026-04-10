Muş'ta Kaza: Otomobil İş Yerine Girdi

Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden birinin savrularak iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde İstasyon Caddesi'nde sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, inşaat malzemesi satılan iş yerine girdi.

Yaralanan 2 kişi, haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.