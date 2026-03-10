Muş'ta kız öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor - Son Dakika
Muş'ta kız öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor

10.03.2026 17:03
Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında kız öğrenciler için okçuluk kursu açıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün okçuluk alanında 3 gün süren eğitimlerinde, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 322 kız öğrenci ata sporu okçulukla tanıştı.

Okul Müdürü Ersin Çetin, okçuluğun sabrı, disiplini ve hedefe odaklanmayı öğreten kadim bir kültür olduğunu söyledi.

Öğrencileri sporla iç içe, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek istediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca milletimiz için önemli bir yere sahip olan okçuluk, bize azimle çalışmayı ve hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeyi öğretmektedir. Okçuluk etkinliğiyle hem geleneksel sporlarımızı yaşatmayı hem de öğrencilerimizin özgüvenini, dikkat ve takım ruhunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Etkinlik öğrenciler için son derece faydalı oldu. Öğrencilerimizin severek, isteyerek ve eğlenerek yaptığı bu etkinlikle kültürel mirasımıza bir kez daha sahip çıktık."

Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Hayrunnisa Nisa Özcan ise "İlk kez ok atma deneyimini ve heyecanını yaşadı. Çok keyifli. Eğitimi almamıza öncülük eden İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

