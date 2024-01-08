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Muş'ta Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Muş Havalimanı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Ömer İ. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Muş\'ta Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
08.01.2024 - 23:21,
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Muş'ta kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ömer İ. (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Muş Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje, ardından ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.

Karşı şeride geçerek duran otomobilde sıkışan sürücü Ömer İ. ile araçtaki Fırat K. (32), ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi, otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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