Muş\'ta Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Muş'ta kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ömer İ. (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Muş Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje, ardından ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.

Karşı şeride geçerek duran otomobilde sıkışan sürücü Ömer İ. ile araçtaki Fırat K. (32), ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi, otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.