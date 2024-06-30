Muş'ta Koruyucu Aile Olan Çift, Kardeşlerin Birbirlerinden Ayrılmamasını Sağladı - Son Dakika
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Muş'ta Koruyucu Aile Olan Çift, Kardeşlerin Birbirlerinden Ayrılmamasını Sağladı

Muş\'ta Koruyucu Aile Olan Çift, Kardeşlerin Birbirlerinden Ayrılmamasını Sağladı

Muş'ta yaşayan Sariye ve İsmail Gökhan çifti, 8 yıl önce yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile olarak kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarını önledi. Gökhan çifti, çocuk evlerinde yaşayan 4 kardeşi ailelerinin bir üyesi yaparak bir arada kalmasını sağladı. İki çocuk memur olarak atanırken diğer iki çocuk ise Gökhan çiftinin yanında aile ortamında yaşamını sürdürüyor. Çift, çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenerek aile bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyor.

30.06.2024 11:46
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Muş'ta yaşayan Sariye ve İsmail Gökhan çifti, 8 yıl önce yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile olarak kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarını önledi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 2002'de dünyaevine giren Gökhan çiftinin evliliklerinden 10 yıl sonra ikiz çocukları oldu.

Anne Sariye Gökhan (45), çocuk evlerinde yaşayan teyzesinin 4 çocuğunun aile şefkatinden mahrum kalmaması ve kardeşlik bütünlüklerinin bozulmaması için 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile başvurusunda bulundu.

Aynı yıl müracaatlarının kabul edilmesiyle çocukları ailelerinin bir üyesi yapan Gökhan çifti, bu sayede 4 kardeşin bir arada kalmasını sağladı.

"Koruyucu aile"leriyle büyüyen kardeşlerden ikisi 2021 ve 2022 yıllarında memur olarak atanarak yeni yuvalarını kurdu. Diğer iki çocuk ise Gökhan çiftinin yanında aile ortamında yaşamını sürdürüyor.

"Güzel mutlu bir aile olduk"

Anne Sariye Gökhan, AA muhabirine, 2002'de evlendiğini ve 10 yıl boyunca çocuklarının olmadığını söyledi.

Uzun sürenin ardından ikiz evlat sahibi olduklarını anlatan Gökhan, şöyle konuştu:

"Çocuklar arasında abla kardeş ilişkisi var. Onlarla çok iyi ve güzel anlaşıyorlar. Teyzemin 4 çocuğuna koruyucu aile oldum ve bu sayede aile bütünlüğü bozulmadı. Yanımızda 3 kız ve 1 erkek kardeş vardı. İki kız hamdolsun atandı ve çalışıyor. Bir çocuk üniversite sınavına girdi, diğeri ise lise son sınıfta. İnşallah onlar da hayatlarına güzel bir şekilde devam ederler. Çok güzel bir duygu. Peygamber Efendimiz, 'Yetimlere sahip çıktığınızda hayrını görürsünüz.' buyuruyor. Onun için güzel bir duygu. Rabb'im herkese nasip etsin. Keşke herkes böyle bir şeye vesile olsa. Allah bunun karşılığını elbette verecektir."

Gökhan, "Çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyorum. Çocuklar da bu ilgiden mutlu oluyorlar. Koruyucu aile olduğumuz için kardeşler birlikteler, mutlular ve huzurlular. Güzel mutlu bir aile olduk." dedi.

"Amacımız çocukların aile bütünlüğünü sağlamak"

Baba İsmail Gökhan (49) ise 2016 yılında koruyucu aile olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Eşinin teyzesinin 4 çocuğunun devlet korumasının altına alındığını kaydeden Gökhan, şunları ifade etti:

"Koruyucu aile kapsamında çocukların bir aile ortamında yaşamalarını istedik. 3 kız, 1 erkek kardeşe koruyucu aile olduk. Büyük iki kız kardeş şu an devletin tanıdığı imkanlar kapsamında memur oldu. Kendi hayatlarını kurmaya başladı. Şimdi yanımızda iki kardeş kaldı. Bu kardeşlerin biri de bu yıl üniversite sınavına girdi. İnşallah o da kendi hayatını kurar ve hayata atılır. En ufak kızımız yabancı dilde kendisini geliştirmeye çalışıyor. İnşallah ileri de İngilizce öğretmeni olur, okullarda öğrencilere ders verir. Amacımız çocukların aile bütünlüğünü sağlamak. Çocuklarımızın yaşları küçük olduğu için onlara ablalık yapıyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Onların da mutlu olmaları bizi daha çok sevindiriyor."

Kaynak: AA

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