Muş'ta koruyucu ailelerin çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta koruyucu ailelerin çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliğinde çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi. Etkinlikte çocuklar yüz boyama, halat çekme, dart gibi oyunlar oynadı. Muş Valisi Avni Çakır, etkinliğe katılarak çocukların resim sergisini gezdi ve koruyucu ailelere teşekkür etti.

05.07.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta koruyucu ailelerin çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi

MUŞ - Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aileler ve kuruluşlarda kalan çocuklar için anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi. 1071 Sultan Alparslan Parkı'nda bulunan 155 Kafeteryasında gerçekleşen "Geleneksel Oyun Şenlikleri", çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik kapsamında çocuklar yüz boyama, halat çekme, dart, bilek güreşi, futbol gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar, Koruyucu Aile Günü'nü coşkuyla kutladı.

Etkinliğe katılan Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, yakından ilgilendikleri çocukların yaptığı resim sergisini gezdi. Vali Çakır, "Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri çerçevesinde koruyucu aile ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki koruma evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında da yürütülen güçlü çalışmaların olduğunu ifade eden Çakır, "Bunun ilimize de güçlü yansımaları var. Bu kapsamda ilimizde; yetim, öksüz kalmış ve bize emanet edilmiş yavrularımızın, ailelerin yanlarında hayatlarına devam etme noktasında bizim de çalışmalarımız var. Aslında bizim kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetim, öksüz, ihtiyaç duyan ailelere desteği sonuna kadar hazır. İmkanlarımız da son derece güçlü ama hiçbir ortam, aile ortamının yerini tutmaz. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın sahiplenmesi noktasında bizim de çalışmalarımız var. Çocuk sahiplenmek isteyen aileler varsa bu konuda onları Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerimize başvurmaya davet ediyorum. Bu kapsamda ilimizde çok güzel uygulamaları var. Ailelerimizle yavrularımızın tam bir şekilde kaynaşmaları olmuş. Onların anne babaları olmuş, dedeleri, nineleri olmuş. Bu anlamda çok güzel manzaralara hep beraber şahitlik ettik" dedi.

Aile olmanın sadece biyolojik bir bağla olmadığını söyleyen Çakır, "Bu kapsamda candan, gönülden birbirine bağlı insanların çok daha güçlü bir aile yapısı oluşturduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kapsamda koruyucu aile olan ailelere de büyük bir saygı ve minnet duyuyorum. Onların bu davranışlarını yürekten tebrik ediyorum. Tüm Muşlu hemşehrilerimizi bu konuda düşüncesi olan ailelerimizi valiliğimizle, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle irtibata geçmeye davet ediyorum. Çocuklarımızla her ay bir etkinlikte buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün koruyucu ailelerimizle beraber de çok güzel bir etkinlik oldu. Şimdi çocuklarımız bu güzel havada oyunlar oynadı. Tüm yavrularımıza da sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve koruyucu aileler katıldı.

Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Avni Çakır, Çocuk, Muş, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta koruyucu ailelerin çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta koruyucu ailelerin çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement