Muş'ta Leyleklerin 44 Yıllık Geleneği

Muş'ta bir köydeki evin çatısına yuva yapan leylekler, 44 yıldır her baharda aynı yuvaya gelip yazı burada geçiriyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Muş Ovası, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Merkeze bağlı Yelalan köyünde yaşayan 52 yaşındaki Fesih Yaşlı'nın evinin çatısına yuva yapan leylekler, 44 yıldır aynı yerde konaklıyor.

Yaşamlarının bir parçası haline gelen leyleklerle birlikte büyüyen ev sahibi, her yıl göç döneminde leyleklerin yolunu gözlüyor.

Leyleklerin sonbaharda köyden göç etmesiyle hüzün yaşayan Yaşlı, her yıl leylek yuvasının bakımını yapıyor, yuvaya yiyecek bırakıyor.

Bu yıl da havanın ısınmasıyla Muş Ovası'na gelen 2 leylek, iki katlı evin çatısındaki yuvada konaklamaya başladı.

"Onlarla beraber büyüdük"

Ev sahibi Yaşlı, AA muhabirine, köy sakinleri olarak leylekleri çok sevdiklerini söyledi.

Köyde çatılarda ve elektrik direklerinde 15 leylek yuvasının bulunduğunu belirten Yaşlı, "Leylekleri seviyoruz. Çok zararsız ve temiz bir hayvan. Köyde leylekleri sevmeyen yok. Leylekler geldiğinde köyde ve Muş Ovası'nda bir metre kar olsa da 'artık bizim ilkbaharımız geldi' diyoruz. Bu yıl leyleklerimiz 25 Şubat'ta geldi. Leylekler geldiğinde daha kar vardı." dedi.

Leyleklerin bu yıl erken geldiğine işaret eden Yaşlı, şunları kaydetti:

"52 yaşındayım, leylekler 44 yıldır evin çatısında. Leylekler yuva yaptığında ilkokul ikinci sınıfa gidiyordum. O günden bu yana yuvaları duruyor. Leylekler burada yavrularını büyütüyor ve uçmayı öğretiyor. Genellikle martta gelip eylülde gidiyorlar. Gittiklerinde 'Artık kışımız geldi.' diyoruz. Her yıl leylekleri dört gözle bekliyoruz. Onlarla beraber büyüdük. Onları seviyorum. Gittiklerinde çok üzülüyoruz. Yuvanın üzerinde bazen kar olduğunda temizliyorum. Bazen yuvaya yiyecek bırakıyoruz."

Fesih Yaşlı, leyleklerin yuvalarının korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırdı.