Muş\'ta Mahsur Kalan 38 Araç Kurtarıldı

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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Hasköy- Mutki kara yolunda mahsur kalan 38 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 38 araç yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 4 saatlik çalışmayla yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

Ekip Şefi İdris Kara, gazetecilere, sabah saatlerinde ihbar üzerine bölgeye geldiklerini söyledi.

Aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun kapandığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Kardan dolayı 38 araçta yaklaşık 60 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yolda kalan 38 araca güvenli bir şekilde yol verdik. Yolu açtık ama tipi devam ediyor. Bazı yerlerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor."

Mahsur kalan vatandaşlardan Murat Gülen ise "Yoğun kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Karayolları ekipleri bizi yalnız bırakmadı, yolumuzu açtı. Çok teşekkür ederiz." dedi.