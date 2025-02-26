Muş'ta Mahsur Kalan 80 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Mahsur Kalan 80 Kişi Kurtarıldı

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Kar ve tipiden dolayı Hasköy-Mutki yolunda mahsur kalan 80 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

26.02.2025 14:39
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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy- Mutki kara yolunda mahsur kalan 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi ekiplerin zorlu çalışması sonucunda kurtarıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Kaymakam Çeşmesi mevkiinde yolda kalan 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi, Karayolları ekibinden destek istedi. İhbar üzerine harekete geçen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, bir saat süren çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan vatandaşlar, araçlarıyla yollarına devam etti.

Çalışmalara öncülük eden Ekip Şefi İdris Karakan, sabah saatlerinde ihbarı aldıklarını belirterek, "Karayolları 113. Şube Şefliğinde çalışıyoruz. Sabah saatlerinde Hasköy-Mutki kara yolunun kapandığının ihbarını alır almaz bölgeye geçtik. Yolun kapanması ile araçlar mahsur kalmıştı. Bu araçların içerisinde hasta olan vatandaşlarımız da vardı. Vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışma başlattık. Yolu ulaşıma açarak vatandaşlarımızı kurtardık. Şu an tipi devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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