Muş'ta Nilüfer Çiçeklerinin Korunması İçin Çalışma Başlatıldı

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Muş'un Varto ilçesindeki Kumlukıyı Göleti'nde açan nilüfer çiçeklerinin koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kumlukıyı Göleti'nde nilüfer çiçeklerinin olduğunu tespit etti.

Bölgenin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesi için çalışmalara başlandı.

Vali Avni Çakır, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin bir flora cenneti olduğunu söyledi.

Çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapan bir coğrafyaya sahip olduklarını belirten Çakır, "Nilüferlerin ana vatanı aslında yağmur ormanları. Soğuğa dayanıklı olan bu bitkinin boyu 20 santimetreye kadar ulaşıyor. Estetik bir görüntüye sahip. Dünyadaki en temiz çiçek olarak nitelendiriliyor. Saflığın ve temizliğin de sembolü olarak adlandırılıyor." dedi.

Bitlis, Denizli, Bolu, Konya ve Kahramanmaraş'ta bulunan nilüferlerin varlığını Kumlukıyı Göleti'nde de tespit ettiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu tespitimizden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından kayıt ve tescil işlemleri başlatılacak. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, bölgenin 'kesin korunacak hassas alan' olarak belirlenmesi için işlem başlatacak. Bunların devamında jandarma ekibi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, denetim ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verecek. Vatandaşlarımızın alanı görmeleri için gözlem noktası oluşturacağız. Oranın fotoğraflanması için gerekli altyapıları yapacağız."