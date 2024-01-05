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Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler ata tohumu ve hikaye kahramanları sergisi açtı - Son Dakika
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Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler ata tohumu ve hikaye kahramanları sergisi açtı

Adıvar Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, ata tohumlarıyla yetiştirdikleri ürünleri tanıttıkları sergide hikaye kitaplarındaki kahramanları da canlandırdı. Sergiye katılanlar, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın önemini vurguladı.

Muş\'un Bulanık ilçesinde öğrenciler ata tohumu ve hikaye kahramanları sergisi açtı
05.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:34
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Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler "Ata tohumu ve hikaye kahramanları canlanıyor" adlı sergi açtı.

Adıvar Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, düzenledikleri sergide, ata tohumlarıyla yetiştirdikleri ürünleri tanıttı.

Öğrenciler ayrıca öğretmenlerinin hazırladığı kostümleri giyerek hikaye kitaplarındaki kahramanları canlandırdı.

Sergiye katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, "Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için attığımız bu adımın çocuklarımıza farklı bir ufuk açtığına inanıyoruz. Öğrencilerimiz bu etkinlikte hem tohumları tanıdılar hem de bu tohum türlerinin sağlığa faydaları hakkında bilgilendiler." diye konuştu.

Adıvar İlkokulu Müdürü Tuğba Kurban ise amaçlarının ata tohumlarının gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarımını sağlamak olduğunu söyledi.

Muş'un iklim koşullarının sert olduğuna değinen Kurban, "Öğrencilerimize kışın da sebze ve çiçek yetiştirilebileceğini göstermek adına okulumuzda bir sera oluşturduk. Seramızda 40 yıllık arpa, 35 yıllık buğday, 13 yıllık siyah mısır olmak üzere yaklaşık 14 çeşit tohum ekilip çimlendirildi. Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrenciler saksı boyamaları yaptı. Kitap okumanın önemine vurgu yapmak için çocuk hikaye kitapları kahramanları sergisi düzenlendik." diye konuştu.

Sergiye İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akcan, Bulanık Asliye Hukuk Hakimi Buğra Han Demir, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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