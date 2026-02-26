Muş'ta öğrencilerin "Maarifin Kalbinde Ramazan" coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta öğrencilerin "Maarifin Kalbinde Ramazan" coşkusu

Muş\'ta öğrencilerin "Maarifin Kalbinde Ramazan" coşkusu
26.02.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen eğitsel ve sosyal etkinlikler kapsamında Muş'ta öğrenciler, davul çalıp maniler okuyarak ramazan coşkusunu yaşadı.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen eğitsel ve sosyal etkinlikler kapsamında Muş'ta öğrenciler, davul çalıp maniler okuyarak ramazan coşkusunu yaşadı.

Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki farklı okullardan gelen ilkokul öğrencileri, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte davul çaldı, maniler okudu ve boyama çalışması yaptı.

Okul Müdürü Ersin Çetin, AA muhabirine, öğrencilerin ramazan ayının manevi atmosferini hissetmeleri için okulda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı eğitsel ve sosyal etkinliklerin sürdüğünü anımsatan Çetin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından yayımlanan yazı kapsamında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye ve birlik ruhunu pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Etkinliklerde adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılması hedefleniyor. Ramazan ayı süresince okullarda paylaşma ve yardımlaşma temalı sınıf içi çalışmalar, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri, ramazanın kültürel mirasını tanıtan etkinlikler ile aile katılımını destekleyen programlar düzenlenecek. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine yönelik etkinliklerimiz devam ediyor. Hedefimiz ilk etapta 1600 öğrenciye ulaşmaktır."

Öğretmen Hatice Nisa Kaya da ramazan etkinliğinde ilk etapta 400 öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Ramazanı çocukların gönüllerinde coşturabilmek için minik öğrencilerimizi ağırladık. Şenliğimiz eğlenceli geçiyor. Çocuklarımızın kalplerinde yer edinmek, bu ramazan ayında böyle bir etkinlikte bulunmak bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı, kalplerindeki neşe bizler için de sevinç kaynağı oldu." dedi.

Öğrenciler de etkinlikte çok eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Kültür, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta öğrencilerin 'Maarifin Kalbinde Ramazan' coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:50:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Muş'ta öğrencilerin "Maarifin Kalbinde Ramazan" coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.