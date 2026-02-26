Muş\'ta öğrencilerin "Maarifin Kalbinde Ramazan" coşkusu

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen eğitsel ve sosyal etkinlikler kapsamında Muş'ta öğrenciler, davul çalıp maniler okuyarak ramazan coşkusunu yaşadı.

Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki farklı okullardan gelen ilkokul öğrencileri, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte davul çaldı, maniler okudu ve boyama çalışması yaptı.

Okul Müdürü Ersin Çetin, AA muhabirine, öğrencilerin ramazan ayının manevi atmosferini hissetmeleri için okulda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı eğitsel ve sosyal etkinliklerin sürdüğünü anımsatan Çetin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından yayımlanan yazı kapsamında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye ve birlik ruhunu pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Etkinliklerde adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılması hedefleniyor. Ramazan ayı süresince okullarda paylaşma ve yardımlaşma temalı sınıf içi çalışmalar, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri, ramazanın kültürel mirasını tanıtan etkinlikler ile aile katılımını destekleyen programlar düzenlenecek. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine yönelik etkinliklerimiz devam ediyor. Hedefimiz ilk etapta 1600 öğrenciye ulaşmaktır."

Öğretmen Hatice Nisa Kaya da ramazan etkinliğinde ilk etapta 400 öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Ramazanı çocukların gönüllerinde coşturabilmek için minik öğrencilerimizi ağırladık. Şenliğimiz eğlenceli geçiyor. Çocuklarımızın kalplerinde yer edinmek, bu ramazan ayında böyle bir etkinlikte bulunmak bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı, kalplerindeki neşe bizler için de sevinç kaynağı oldu." dedi.

Öğrenciler de etkinlikte çok eğlendiklerini söyledi.