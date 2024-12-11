Muş'ta Öğretmenleri Taşıyan Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika
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Muş'ta Öğretmenleri Taşıyan Servis Minibüsü Devrildi

Muş\'ta Öğretmenleri Taşıyan Servis Minibüsü Devrildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle bir servis minibüsü devrildi. Kazada sürücü ve 8 öğretmen yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:31
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MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Medeni Ağalar ile 8 öğretmen yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Malazgirt-Ahlak kara yolunda meydana geldi. Malazgirt'ten aldığı öğretmenleri Tatargazi köyüne götüren Medeni Ağalar, kullandığı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 8 öğretmen ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yoğun sis ve yolda oluşan buzlanmadan kaynaklanan kazada yaralanan şoför ve öğretmenleri, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Öğretmenleri Taşıyan Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika

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