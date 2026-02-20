Muş'ta Okul Önlerinde Güvenlik Önlemleri

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla okul önlerinde önlem alıyor, şüpheli gördükleri durumlara müdahale ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Muş Emniyet Müdürlüğünün çocukların suç unsurlarından korunmasına yönelik çalışmaları ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çocuk ile Trafik Tescil ve Denetleme şubelerinde görevli polisler, çocukların suç ve suçlulardan korunması için çaba gösteriyor.

Bu amaçla özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde uygulama yapan polisler, şüpheli gördükleri kişi ve durumlara müdahale ederek çocukları olası tehlikelere karşı koruyor.

Kent merkezindeki 71 okulun çevresinde önlem alan ekipler, 2025-2026 eğitim öğretim yılında şu ana kadar 15 bin 529 kişi ve 3 bin 224 aracı kontrol etti, 1048 internet kafe, oyun salonu, park-bahçe ve marketi denetledi.

Zafer Mahallesi'ndeki Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde denetim yapan ekipler, okul çevresindeki kişiler ile şüpheli görülen araçları kontrol etti.

Her şey çocukların güvenliği için

Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Sema Çınar, AA muhabirine, okul önlerinde düzenli uygulama yaptıklarını söyledi.

Müdürlük olarak bu uygulamaları önemsediklerini vurgulayan Çınar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin okula daha güvenli giriş çıkışlarının sağlanması için uygulama yapıyoruz. Amacımız, okul çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilerin uzaklaştırılmasını, çocuklarımızın suça sürüklenmelerini ve suç mağduru olmalarını engellemek ve daha güvenli bir ortamda eğitim görüp sağlıklı şekilde gelişmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda ekiplerimiz, okullarımızın çevresinde bulunan parklar, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, iddaa bayileri, oyun salonları ve internet kafelerde de yasal yaş sınırının altında çocuk bulunup bulunmadığı ile alakalı denetimlerini gerçekleştiriyor."

Belirli aralıklarla trafik ekiplerinin okul servislerini denetlediğini belirten Çınar, "Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde bulunan şüpheli kişilerin üzerini aradık ve kimlik kontrolü yaptık. Durdurulan araçlarda uyuşturucu madde satışı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik arama yaptık." dedi.