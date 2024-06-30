Muş'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kardeş yaralandı

Muş'un Soğucak köyünde oyun oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Umut Üveys ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez, yüz, kol ve bacaklarından yaralandı. Aileleri ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı. Kardeşler hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından aile, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini ve önlem alınmasını talep etti.

30.06.2024 12:21
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Muş'ta oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kardeş, yüz, kol ve bacaklarından yaralandı.

Merkeze bağlı Soğucak köyünde yaşayan 10 yaşındaki Umut Üveys ile 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Salih Söylemez, bahçede oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Yüz, kol ve bacaklarından yaralanan 2 kardeşin yardımına koşan ailesi ve çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı.

Hastaneye götürülen kardeşler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Çocuklardan Umut Üveys Söylemez, kardeşi Mehmet Salih ile bahçede oynarken köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını belirten Söylemez, "Üç köpek aniden geldi. İçlerinden biri kardeşime saldırdı. Onu kurtarmaya çalışırken bana da saldırdı. Burnumu, kolumu ve bacaklarımı ısırdı. Çok korktum. Kardeşime yardım etmeseydim daha çok zarar verecekti. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Baba İsmail Söylemez ise sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuklarını hemen hastaneye götürdüğünü anlattı.

Çok acı bir olay yaşadıklarını dile getiren Söylemez, şunları kaydetti:

"Sahipsiz köpek sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çocuklarıma evimin önünde köpekler saldırdı. Her yerde başıboş gezen köpekleri görüyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz. Başka çocukların da aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Sahipsiz köpeklerin biran önce toplanması lazım."

Anne Ayşe Gül Söylemez ise "Çocuklarıma köpekler saldırdığında orada olmasaydık Allah bilir şu an ne durumda olurlardı. Sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istiyoruz. Çocuklarımızı okula yalnız gönderemiyoruz. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Bugün başımıza gelenler yarın başkasının da başına gelebilir. Bu konuda çözüm bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Salih, Muş, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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