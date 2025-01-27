Muş'ta Süt Toplama Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Muş'ta Süt Toplama Merkezi Protokolü İmzalandı

Muş\'ta Süt Toplama Merkezi Protokolü İmzalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde günlük 30 ton süt kapasitesine sahip Süt Toplama Merkezi protokolü imzalandı.

27.01.2025 21:16
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, günlük 30 ton süt toplama kapasitesine sahip "Süt Toplama Merkezi"nin kurulması için protokol imzalandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) IPARD 3 Programı kapsamında başlatılan "Süt Toplama Merkezi" projesi hayata geçirildi.

Hanoğlu köyünde hayata geçirilmesi planlanan projenin protokolünü TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne ile Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç imzaladı.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, projenin protokolünün imzalanması amacıyla bir arada bulunduklarını söyledi.

Her ortamda kentin tarım ve hayvancılık potansiyeline vurgu yaptıklarını belirten Çakır, "Gerçekte Muş, uçsuz bucaksız ovası, açık alanları, çayır ve meraları ile hayvancılık için son derece müsait bir alan. Özellikle küçükbaş hayvan konusunda çok çok iyi konumdayız. Büyükbaşta da Türkiye'de ilk 15 ilden biriyiz. Sütlerin toplanması noktasında güzel bir işe imza attık." dedi.

Merkezin kapasitesinin günlük 30 ton süt işlemeye uygun bir tesis olacağını ifade eden Çakır, 24 milyon 480 bin lira bedelli projenin hibe tutarının 12 milyon 277 lira olduğunu dile getirdi.

Projeyle üreticilerin kar oranını artırmak ve sütün daha hijyenik şartlarda toplanıp işlenmesini amaçladıklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"İlimizde 230 bin büyükbaş, 1 milyon 700 binlere ulaşan küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Komşu illerden gelen vatandaşlarımızın da sütlerinin bu proje kapsamında toplanmasını amaçlıyoruz. Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'a, yönetimine, Malazgirtli hemşehrilerimizi temsilen İl Genel Meclis Üyesi Sait Bey'e ve bu projeyi başından beri takip eden, destekleyen TKDK İl Müdürümüze ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje başarıya ulaşacak."

Kaynak: AA

Malazgirt, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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