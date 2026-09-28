Muş'ta tandır evindeki yangın elektrik direğine sıçradı, itfaiye söndürdü

Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi sitesi karşısında bulunan tandır evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eletrik direğine de sıçrayan yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.