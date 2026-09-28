Muş'ta tandır evindeki yangın elektrik direğine sıçradı, itfaiye söndürdü

Muş'ta tandır evindeki yangın elektrik direğine sıçradı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta sanayi sitesinin karşısındaki, bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Elektrik direğine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; tandır evi kullanılamaz hale geldi.
Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi sitesi karşısında bulunan tandır evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eletrik direğine de sıçrayan yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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