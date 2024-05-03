Muş'ta Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonu Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonu Konferansı Düzenlendi

Muş\'ta Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonu Konferansı Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta, iş yaşamında başarının sırları ve başarıya ulaşmak için izlenecek metotlar anlatıldı. Konuşmacılar, insanın hayatında iz bırakmanın ve anlam katmanın önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, eğitim hayatında motivasyonun korunması ve engellerin önceden öngörülmesinin önemi üzerinde duruldu.

03.05.2024 13:15  Güncelleme: 13:18
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Muş'un Bulanık ilçesinde "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, iş yaşamında başarının sırları ve başarıya ulaşmak için izlenecek metotları anlattı.

Nesne olanın insan değil, özne olanın insan olduğunu anlatan Yuca, "Benmerkezcilik ve çıkarcılık artık yaşam felsefesi ve küresel kültür haline geldi. Ciddi bir küresel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun için de bazı şeyler yaşayacağız. İyiler de kötüler de çoğalacak. Ben hayatımın sonuna gelince 'bu adam iyi adamdı' mı dedirteceğim? Yoksa 'öldü kurtulduk, toprak görsün hayrını' mı dedirteceğim? Hayatının sonuna geldiğin zaman, nasıl bir hikaye yazdın? Nasıl bir iz bıraktın? Bu çok önemli. Bunlar insana daha büyük mutluluk verir. Anlam katılacak işler yapmak lazım." diye konuştu.

Turgut Özal İlköğretim Okul Müdürü Salih Korkmaz da iş ve eğitim hayatında motivasyonun kişinin hayat kalitesini etkilendiğini söyledi.

Korkmaz, "Eğitim hayatı için ulaşmak istediğiniz hedefi düşünün. Ortaokuldaysanız bir lise hedefi, lisedeyseniz üniversite hedefi koyabilirsiniz ya da gelecek hayallerinizi düşünebilirsiniz. İleride alacağınız büyük ödülü arada bir kendinize hatırlatmakta fayda var. Çalışma ve eğitim hayatında motivasyon düşüren engellerin önceden öngörülmesi faydalı olacak. Engeller insanın motivasyonunu düşürmekte. Kişi karşılaştığı zorlukları özellikle çözemeyeceğini hissettiğinde pes etme eğilimi gösterir. Dolayısıyla önceden çıkabilecek engeller tespit edilirse bu engellere karşı yapılabilecek etkili baş etme yöntemleri de analiz edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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