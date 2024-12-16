Muş'ta Tekstilkent Projesi İstihdamı Artırıyor - Son Dakika
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Muş'ta Tekstilkent Projesi İstihdamı Artırıyor

Muş\'ta Tekstilkent Projesi İstihdamı Artırıyor

Muş'ta açılan tekstil atölyeleri ve fabrikalar, binlerce kişiye iş imkanı sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

16.12.2024 16:16
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Muş Valiliği Sultan Alparslan Tekstilkent ile kentin farklı noktalarında açılan atölye ve fabrikalar, binlerce kişiye iş kapısı oldu.

Devletin sunduğu desteklerle tekstil sektörünün geliştiği Muş'ta, kurulan fabrika ve atölyeler kentte hem işsizliğin azalmasına hem de ekonomiye önemli katkı sunuyor.

Valiliğin çalışmak için batıya gitmek isteyen gençlerin kendi memleketlerinde iş bulmalarına olanak sağlamak için 4 yıl önce hayata geçirdiği "Tekstilkent" projesi de birçok kişiye iş imkanı sağladı.

Binlerce kişinin istihdam edildiği fabrika ve atölyelerde üretilen ürünler, çevre illere ve yurt dışına gönderiliyor.

Sungu beldesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası sahibi Veysel Karayel, gazetecilere, 2010'da devlet desteği ile kentin farklı bölgelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde 5 bini aşkın kişinin çalıştığını söyledi.

Kent genelinde 102 tekstil fabrikası ve atölyenin aktif olarak üretim yaptığını belirten Karayel, şunları kaydetti:

"Burada üretilen gömlek, pantolon, çocuk ve spor kıyafetleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihraç ediliyor. İlin ekonomisine yıllık 500 milyon lira katkı sağlamakta. Kurduğumuz üç atölyede 200 kişiyi istihdam ediyoruz. Günde yaklaşık 5 bin bayan gömleği üretiyoruz. Burada devletimizin bize sağladığı Sigorta, İŞKUR ve KOSGEB desteği ile çalışan sayısını her geçen gün artırmaktayız. Hayat şartlarından dolayı daha önce geçimini sağlamak için büyük şehirlere göç eden bir çok vatandaşımız, burada tekstil fabrikalarının açılmasıyla geri geldi."

Atölyede çalışan Hülya Arat ise, "Özellikle kadınların çalışabileceği güzel bir çalışma ortamı oluşturuldu. Kadınlarda bir öz güven oluştu. Kadınlar olarak kimseye minnetimiz olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde durma imkanı bulduk. Burada elde ettiğim ücretle hem aile bütçeme katkı sağlıyorum hem de kendi çeyizimizi hazırlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Tekstilkent Projesi İstihdamı Artırıyor - Son Dakika

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