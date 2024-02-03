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Muş'ta TIR ve tren çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Muş'ta TIR ve tren çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı

Muş'ta yolcu treninin hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın görüntüleri ise mobese kameralarına yansıdı.

03.02.2024 19:54
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MUŞ'ta yolcu treninin hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptığı, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası'nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkeze bağlı Tondoğan köyünden yüklediği boğaları kantarda tartmak için kent merkezine götürmek için yola çıkan Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.Bu arada kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Muş\'ta TIR ve tren çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Muş'ta TIR ve tren çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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