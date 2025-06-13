Muş\'ta Tren Kazası: Sürücü Yaralandı

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Güzeltepe Mahallesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Elazığ-Muş seferini yapan yük treni, Behçet Ardil'in kullandığı 35 EAE 70 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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