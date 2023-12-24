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Muş'ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Muş'ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yaklaşık bir metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2023 - 09:23,
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Muş'ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yaklaşık bir metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezraya ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığı ve fırtına nedeniyle zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebiliyorlar.

İki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yürüten il özel idaresine ait iş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Etkili olan kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza başladık. Şu an Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmasını sürdürüyoruz. 2 gündür etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında yaklaşık 1-1,5 metreyi bulan karda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Zaman zaman tehlikelerle de karşılaşıyoruz ama buna rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede kar olduğu sürece mesaimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan yolları sürekli açık tutmak için çalışıyoruz" dedi.

Muş\'ta ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA
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